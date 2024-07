Fécamp. Le cadavre d'un marsouin s'échoue sur la plage

Mardi 30 juillet en fin d'après-midi, le corps d'un marsouin s'est échoué sur la plage de Fécamp. Les autorités ont fait appel à l'observatoire Pelagis. Il s'agit d'un organisme qui a un rôle d'observatoire et d'expertise sur les mammifères et oiseaux marins. Des analyses devaient être réalisées dans la matinée du mercredi 31 juillet avant de prendre en charge le cadavre. Mercredi après-midi, la carcasse de l'animal n'était plus présente sur la plage.