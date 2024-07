Seine-Maritime. Une voiture percutée par un train sur un passage à niveau, le trafic perturbé

Le trafic ferroviaire a été complètement interrompu une partie de la matinée entre Elbeuf et Serquigny en Seine-Maritime, mercredi 31 juillet. En cause, un train qui a percuté un véhicule sur un passage à niveau à Orival, vers 8h du matin. "Le train roulait à très faible vitesse et l'accident n'a pas fait de blessé", indique une source policière. Le trafic a dû être interrompu dans les deux sens, le temps "d'effectuer les vérifications et réparations nécessaires", précise la SNCF. Le trafic a pu reprendre progressivement à partir de 10h45.