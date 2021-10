Limésy. Seine-Maritime : une voiture percutée par un train à un passage à niveau fermé

Un véhicule a été percuté par un train à 130 km/h sur le passage à niveau de Limésy près de Rouen (Seine-Maritime), vendredi 23 novembre 2018 peu avant 21 heures.

"Le passage à niveau était fermé par des barrières pour des travaux et il était clairement indiqué qu'il ne fallait pas l'emprunter mais le conducteur s'est tout de même engagé, précise la communication de la SNCF. Des plaques étaient installées et il y avait un gros trou entre les deux voies. C'est là que la voiture est restée bloquée".

Les trois occupants de la voiture ont donc pu l'évacuer à temps et prévenir les secours. Une passagère de la voiture de 17 ans, enceinte, a tout de même été conduite au CHU de Rouen après l'accident, en état de choc, selon les pompiers.

Deux heures de retard

Une centaine de personnes se trouvaient à bord du train qui effectuait la liaison entre Le Havre et Paris au moment du choc. Toutes sont indemnes et ont pu poursuivre leur voyage à bord de la rame, qui a pris environ deux heures de retard, le temps de l'intervention des secours. "Deux autres trains ont été impactés par des retards, l'un d'1h30 et l'autre de 40 minutes", précise la SNCF.

