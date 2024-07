Alençon. Plusieurs voitures brûlées après des tirs de mortier dans le quartier de Perseigne

Le quartier de Perseigne à Alençon a été de nouveau le théâtre de tirs de mortier dans la nuit du mardi 30 au mercredi 31 juillet. Des tirs qui ont duré près d'une heure et fait un vacarme dans les rues vers 1h du matin, selon un riverain. "Ma femme pensait que c'était un feu d'artifice. Je lui ai répondu que ce ne pouvait pas être ça à cette heure-là", raconte ce même habitant. En partant au travail ce mercredi matin, il découvre finalement sans surprise trois voitures qui ont été entièrement brûlées, et une quatrième partiellement.

Une seconde habitante confirme avoir vu depuis sa fenêtre les flammes embraser les voitures entre minuit et 1h du matin. "Cela ne me choque plus", lance un troisième habitant, qui fait part d'un "ras-le-bol". Plus tôt cette semaine, des incendies de voitures ont eu lieu dans le quartier de Courteille.