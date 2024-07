Normandie. Devenir famille d'accueil pour des lycéens étrangers

En septembre prochain, plus de 330 lycéens venus du monde entier débarqueront pour vivre et étudier 3, 6 ou 10 mois en France. Ils vont tout découvrir de notre pays : la langue, la culture, le système scolaire et la vie quotidienne.

Ces jeunes âgés de 15 à 18 ans sont suivis par l'association AFS Vivre sans frontière. Il s'agit d'une association reconnue d'utilité publique qui œuvre au rapprochement des cultures à travers des programmes de mobilités internationales.

Toutes les familles peuvent accueillir

D'ores et déjà, huit jeunes filles seront présentes en Normandie (Seine-Maritime et Eure). L'AFS Normandie Boucles de Seine lance un appel aux familles de la région prêtes à ouvrir leur maison pour les accueillir au sein de leur foyer.

Toute famille (urbaine ou rurale, avec ou sans enfant, homoparentale, monoparentale, active ou retraitée) peut accueillir l'un de ces lycéens qui sera scolarisé dans un établissement proche du domicile familial. L'AFS prend en charge une partie des frais et les assurances.

Pour plus d'informations, contactez l'association au 06 81 56 68 26.