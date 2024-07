Rouen. Le Nouveau Cirque Mondial s'installe sur l'esplanade Saint-Gervais jusqu'à dimanche

Vous aimez le cirque ? Bonne nouvelle, le Nouveau Cirque Mondial fait étape à Rouen jusqu'au dimanche 21 juillet. Installé sur l'esplanade Saint-Gervais depuis mercredi 17 juillet, il vous propose dix créneaux pour assister à un spectacle inédit intitulé "100% Humain".

Un cirque nouvelle génération

"Nous sommes très heureux d'être à Rouen", confie Maxime Karboua, directeur artistique et fondateur du cirque. La première représentation s'est tenue ce mercredi 17 juillet à 17h30. Maxime nous donne un aperçu de ce qui vous attend sous le chapiteau de 1 200 places : "On retrouve tous les numéros du cirque traditionnel, mais revisités façon 2024." Au programme, contorsionnistes, numéros à sensation, jongleurs, et même un jeune clown lorrain de 19 ans qui fera ses débuts. Le spectacle réunit divers artistes sur scène, sans la présence d'animaux, d'où le nom "100% Humain".

Un concept inédit

"Ce concept est né de ma passion pour le cirque", explique Maxime Karboua, qui adore les défis et produire de beaux spectacles. La particularité de ce cirque ? "Nous sommes indépendants, chaque année, ce sont de nouvelles têtes", poursuit le directeur. Chaque année, Maxime organise des castings pour constituer sa troupe, qui l'accompagne tout l'été avec une seule idée en tête : "faire découvrir de nouveaux talents".

Représentations : jeudi 18 juillet : 14h30 et 17h30, vendredi 19 juillet 14h30 et 17h30, samedi 20 juillet : 14h, 17h et 20h, dimanche 21 juillet : 11h et 15h Tarif : 9,99€ à 25€