[Insolite] Cherbourg. A quoi ressemble la rose des vents créée au niveau du rond-point du Pont tournant ?

C'était prévu, c'est désormais fait ! La fameuse "rose des vents" a été dessinée au niveau du rond-point du Pont tournant à Cherbourg. Ces travaux sont menés dans le cadre de la fin du chantier du Bus nouvelle génération (BNG).

Des bouchons pendant trois jours

Ce giratoire pourra être franchi puisqu'un "marquage au sol de type résine" a été réalisé. L'œuvre indique "les quatre points cardinaux de la ville". Pendant la réalisation de ces travaux, d'importants bouchons sont constatés depuis le lundi 15 juillet dans le secteur et cela devrait se poursuivre jusqu'au vendredi 19 juillet. En effet, les automobilistes venant du quai de Caligny ont obligation de poursuivre leur route par le quai Alexandre III, ils ne pouvaient donc pas emprunter le Pont tournant. Un retour à la normale était espéré pour vendredi 19 juillet, dans la journée. "La rose des vents est bien terminée", annonce Arnaud Catherine, adjoint de Cherbourg-en-Cotentin et vice-président chargé des mobilités. "Cependant, il faut deux jours de séchage - il ne faut pas rouler dessus en attendant, et c'est pour cette raison que la circulation sera rétablie vendredi dans la journée."

Par ailleurs, au pied de certains mâts Kersalé (l'éclairage des quais signé par l'artiste Yann Kersalé), des gravures de reproduction de bateaux de pêche ou de plaisance de Cherbourg-en-Cotentin seront réalisées sur des plaques.