Cherbourg. Comme attendu, le pont tournant va fermer cinq jours pour travaux

C'était annoncé ! Pour qu'il soit remis aux normes et pour en faciliter la maintenance, le pont tournant à Cherbourg va être fermé pour des travaux de réfection électrique d'un montant de 280 000€ du lundi 22 au vendredi 26 avril.

Aucun impact sur la navigation

Le chantier avait débuté au début de l'année sans perturber les conditions de circulation. "Ces travaux sont le résultat de deux années d'études et de travail en collaboration avec les agents de maintenance et avec l'assistance d'une expertise externe", précise Ports de Normandie. Seuls cinq jours de coupure de la circulation piétonne, cycliste et routière sont nécessaires pour raccorder électriquement le pont. Lundi 22 avril, la coupure débutera à 9h. Le pont tournant rouvrira à tous le vendredi 26 avril à 17h. Au niveau de la navigation, aucun impact n'est prévu.