Cherbourg. De nouvelles perturbations à prévoir au niveau du Pont tournant

La réfection complète du système électrique du Pont tournant à Cherbourg est menée depuis janvier. Cette opération, qui s'élève à 280 000€, se déroule en deux phases pour gêner le moins possible la circulation et la navigation.

Une première phase moins impactante

Les équipes basculent de l'ancien au nouveau système électrique les parties "annexes" du pont, c'est-à-dire les portillons, les portes à flots, les barrières et les feux. "C'est cette bascule qui semble avoir généré les dysfonctionnements observés mardi 26 mars", confie Ports de Normandie. "Les équipes sont intervenues au plus vite et ont pu rétablir les choses." Sauf que de nouveaux désordres pourraient apparaître jusqu'en milieu de semaine prochaine.

Fermeture du pont une semaine en avril

Une seconde phase de basculement du système électrique aura lieu du lundi 22 au vendredi 26 avril et nécessitera la fermeture du pont à la circulation routière. "Elle concernera le système de manœuvre et de conduite du pont", précise Ports de Normandie.

