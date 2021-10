Les BB Brunes au Cargö à Caen en avril 2013

Après le succès de leur deuxième opus, les BB Brunes ont amorcé un virage artistique avec un nouvel album ultra-convaincant.

Le groupe nous offre avec ce nouvel album un son plus aérien et un univers oscillant entre sonorités planantes et french pop à la Daho. Ils se sont entourés d’Alan O’ Connell, nouvelle recrue de l’écurie de Mark Ronson, qui a collaboré notamment sur les albums de Gossip, Singtank, Plan B, Sir Paul Mc Cartney… pour un album à la production ciselée

Les compositions laissent donc la part belle aux claviers et aux programmations comme en témoigne le 1er extrait "Coups et blessures".

Le groupe sera au Cargo le mardi 9 avril 2013.

Plus d'infos sur lecargo.fr