Politique. Sans suspense, Aristide Olivier devient le nouveau maire de Caen

Ce mardi 16 juillet, à 12h, un conseil municipal exceptionnel s'est réuni dans la salle des gardes de l'hôtel de ville de Caen pour élire son nouveau maire à la suite de l'élection de Joël Bruneau en tant que député lors des élections législatives le 7 juillet dernier. Sans suspense, et sans surprise, c'est le maire adjoint aux sports, Aristide Olivier, qui a été élu à la majorité absolue. Il prend la tête de la Ville de Caen pour 18 mois avant les prochaines élections municipales, en 2026.

Joël Bruneau, ex-maire et désormais député du Calvados lui a remis l'écharpe.

Avant de passer le témoin, l'ex maire de Caen, désormais député de la 1re circonscription du Calvados s'est exprimé non sans émotion après avoir passé dix ans à la tête de la Ville de Caen. "C'est un jour particulier, a déclaré Joël Bruneau. Ces 10 années restent les plus intenses et les plus enrichissantes de ma vie d'homme". L'ex maire de Caen a décidé de rester à la Ville de Caen, en tant que conseiller municipal.

"J'aime passionnément Caen"

Seul candidat, Aristide Olivier, 42 ans, a été élu à la majorité absolue avec 44 voix en sa faveur. "Cette élection m'honore et m'oblige", s'est-il exprimé, écharpe tricolore autour du cou que lui a remis son prédécesseur. "Je suis profondément attaché à cette ville. J'aime passionnément Caen. J'y ai vécu les plus beaux moments de ma vie. Je serai un capitaine d'équipe qui peut compter sur ses adjoints", a évoqué le nouveau maire, en référence au milieu sportif auquel il appartient. "Je serai un maire simple et accessible", a-t-il ajouté, tout en voulant rester dans la continuité de la politique menée par Joël Bruneau.

Qui est Aristide Olivier ?

Elu maire adjoint aux sports en 2014, Aristide Olivier a été réélu en tant que premier adjoint en 2020. Au cours de son mandat, il a notamment suivi le projet de construction du nouveau Palais des sports de Caen la Mer, où se joue depuis 2023 l'Open de tennis de Caen, dont il a été à l'initiative. Il est aussi conseiller régional de Normandie depuis 2021.

Très engagé dans le milieu associatif, Aristide Olivier était aussi professeur des écoles à l'école Lyautey, poste qu'il n'occupera plus à la rentrée prochaine.