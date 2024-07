Seine-Maritime. Une cagnotte en ligne créée après la mort de la petite Célya pour aider sa famille

Après la mort de Célya en Seine-Maritime, dont le corps a été retrouvé samedi 13 juillet à Saint-Martin-de-l'If, une cagnotte en ligne a été lancée par une femme, Emeline Druaux, pour soutenir la famille de cette petite fille.

• Lire aussi. Célya, fillette de 6 ans tuée en Seine-Maritime. La garde à vue du compagnon de sa mère levée en raison de "déclarations délirantes"

"Nous sollicitons votre aide pour financer les frais liés au meurtre de Célya"

Sur la page internet de ladite cagnotte en ligne, on peut lire dans la description : "Nous sollicitons votre aide pour financer les frais liés au meurtre de Celya. L'enterrement, l'avocat et de quoi aider psychologiquement la famille." D'autres éléments ont aussi été ajoutés pour contextualiser la mise en place d'une cagnotte en ligne. "Nous ne sommes pas habitués à ce genre de demandes, mais cette situation est tellement inattendue, effroyable, inoubliable… que nous ne pouvions pas anticiper ces frais." A la fin de la description, un mot plus personnel a été ajouté : "Aucun enfant ne devrait partir si tôt. Elle restera à tout jamais dans nos pensées avec son sourire, sa joie communicative et ses mimiques."

Lundi 15 juillet, près de 129 personnes ont participé à cette cagnotte, et 2 568 euros ont déjà été récoltés.