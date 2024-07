Sotteville-lès-Rouen. Feu d'artifice : "Nous avons choisi comme thème 'Girl power' parce qu'on est attaché aux femmes dans l'espace public"

A Sotteville-lès-Rouen, c'est bientôt le jour-J. Samedi 13 juillet à 23h, un feu d'artifice est prévu au niveau de la place de l'hôtel de Ville. Au total, près de 6 661 projectiles vont être tirés, a annoncé la municipalité. Cette année, le thème choisi se nomme "Girl power".

Un feu d'artifice qui durera une vingtaine de minutes

"Cette année, on a environ 45 spectacles à réaliser, dont près de 35 pour le 13 juillet. C'est plus de 100 personnes mobilisées pour ces spectacles", confie François-Xavier Douchet, chargé d'affaires pour la société Brezac events en Normandie. Cette société dont le siège est basé en Dordogne va être aux manettes du feu d'artifice de Sotteville-lès-Rouen. Ce dernier durera "une vingtaine de minutes avec environ 9 séquences de couleurs et de thèmes musicaux pour monter crescendo vers le bouquet final", indique le spécialiste.

"On fonctionne comme si c'était un cheval qui prend son élan au galop. Le bouquet va commencer lentement et monter en puissance", ajoute-t-il. Et ce feu d'artifice sottevillais est bien connu du spécialiste, "dans la région rouennaise, en grosseur de spectacle et en durée, celui-ci est dans le top 5". Il prend en compte la configuration du site, la durée du spectacle et la beauté aussi. Dans le top 5 du spécialiste, il y a notamment "Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray, Oissel et Sotteville-lès-Rouen".

Comment ça fonctionne ?

"Le feu d'artifice est programmé sur un ordinateur et ensuite le chef de tir fera une vérification et appuiera une fois sur la télécommande de tir et le programme qu'on a conçu va se dérouler tout seul", explique François-Xavier Douchet. "La seule chose qu'il pourra faire, c'est mettre en pause en cas d'incident, mais depuis plus de 15 ans, ça n'est jamais arrivé, car on prévoit tout en amont", rassure le professionnel. "Le plus beau cadeau pour nous, c'est qu'on nous dise que les feux d'artifice étaient bien calés sur la musique", poursuit-il.

Les femmes à l'honneur avec le thème "Girl power"

La particularité de ce feu d'artifice sottevillais, "c'est aussi la proximité avec le public. C'est un moment festif, on est attaché à ce que tous les Sottevillais puissent le voir", affirme Edwige Pannier, adjointe en charge de la culture et de l'animation au sein de la municipalité de Sotteville-lès-Rouen. "Cette année, nous avons choisi comme thème 'Girl power' parce qu'on est très attaché aux femmes dans l'espace public. Il était important qu'elles soient à l'honneur pour le feu d'artifice", explique-t-elle. Au programme : des musiques féminines, toutes générations confondues anglo-saxonnes et françaises. On retrouvera notamment une chanson d'Angèle ou encore de Taylor Swift.