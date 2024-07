Le Havre. Bijoux, argent, consoles… Des suspects arrêtés pour dix-sept cambriolages

Ils profitaient de l'absence des propriétaires pour dérober bijoux, argent, consoles de jeu, vêtements, matériels multimédias… Quatre voleurs présumés ont été arrêtés en flagrant délit, samedi 6 juillet, pour une série de cambriolages commis entre la région havraise et Béziers, dans l'Hérault.

C'est l'aboutissement d'une enquête lancée en mai dernier. Après les premiers vols, commis à partir du mardi 14 mai, la brigade de recherche du Havre identifie une équipe de malfaiteurs. Les compagnies du Havre, de Fécamp et la police havraise recensent au total une vingtaine de cambriolages, dont les auteurs présumés rejoignent l'Occitanie et commettent de nouveau méfaits.

Des objets restitués aux propriétaires

Les suspects sont activement surveillés par les enquêteurs. Une partie d'entre eux remonte en Seine-Maritime le lundi 1er juillet et de nouveaux vols sont commis les 4 et 5 juillet. Le lendemain, samedi 6 juillet, des interpellations sont réalisées simultanément en Seine-Maritime et dans l'Hérault. Au total, dix-sept cambriolages en réunion sont résolus et quatre mis en cause identifiés, dont un mineur âgé de 17 ans. Les voleurs présumés sont confondus par de nombreuses preuves, notamment la quasi-totalité des objets dérobés les derniers jours, saisis lors de perquisitions. Les effets dérobés ont été restitués aux victimes concernées. Les mis en cause doivent être jugés ce jeudi 11 juillet en comparution immédiate au tribunal du Havre.