France-Monde. Cet été, Tendance Ouest vous offre votre barbecue à gaz

Tendance Ouest vous offre votre barbecue à gaz, puissance 7,5kW, 2 brûleurs avec grille et plancha en acier émaillé, couvercle avec thermomètre, tablettes latérales rabattables et chariot en acier avec roues verrouillables. Allumage simple et pratique, panier à épices, porte-ustensiles… Les 2 roulettes solides pour gazon offrent une durabilité optimisée et vous permettent de déplacer facilement le barbecue sur toutes les surfaces. Vous pouvez aisément servir 8 à 10 personnes à chaque barbecue.

Pour tenter votre chance, vous envoyez T.O au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort vendredi 19 juillet à 10h30 !