Caen. Naissance de deux bébés faucons dans les clochers de l'Abbaye aux Hommes

"Le mâle et la femelle se sont reproduits cette année, et deux fauconneaux viennent de naître", se réjouit Benoît Méry, inspecteur de salubrité, travaillant au service de l'hygiène de la Ville de Caen. Ayant pris ses quartiers sur les clochers de l'Abbaye aux Homme depuis 2019, le faucon mâle a été rejoint l'année dernière par une femelle. "C'est une excellente solution pour la régulation naturelle de la forte population de pigeons." Le problème avec ces oiseaux très communs en ville étant que leurs fientes sont très acides, "et elles érodent nos beaux monuments en pierre de Caen".

Trois quarts de pigeons en moins

Deux bébés faucons, des fauconneaux, sont nés de l'union des deux faucons adultes. Un est toujours dans le nid, l'autre a déjà réussi à faire ses premiers vols. Depuis que les faucons rôdent sur la ville, c'est trois quarts de la population de pigeons qui a disparu dans leur secteur : "On est passé autour de la mairie de 250 à 50/70 pigeons désormais." Le faucon pèlerin raffole des pigeons, "il les assomme avec ses ailes, après un pic à environ 240km/h", décrit Benoît Méry. Il conclut en exprimant : "On est très satisfaits, on voit vraiment la différence." Bientôt, quand ils auront grandi, deux nouveaux faucons protégeront donc à leur tour nos si belles églises des nuisibles ! Dans quelques jours un autre nichoir sera installé sur l'église Saint-Pierre.