Montivilliers. Fournitures scolaires, une collecte pour les familles en difficulté

Du 11 juillet au 16 août, la ville de Montivilliers, en partenariat avec les centres sociaux Jean Moulin et AMISC et le Secours Populaire, organise une grande collecte de fournitures scolaires à destination des familles en difficulté. "Chaque année, la rentrée scolaire représente une charge financière non négligeable pour les familles," explique la Ville.

Les dons peuvent être déposés à trois points de collecte : la Maison des solidarités (cour Saint-Philibert), le Centre social AMISC (rue des Grainetiers) et le Centre social Jean Moulin (rue Pablo Picasso). Les produits recherchés incluent du matériel de trousse (crayons, stylos, surligneurs, effaceurs, gommes, ciseaux, colles) ainsi que des feuilles et des cahiers grand format.

Les bénéficiaires de cette collecte seront des familles avec enfants scolarisés sur Montivilliers et des familles montivillonnes avec enfants scolarisés ailleurs. Il s'agira de familles accompagnées par le CCAS ou les Restos du Cœur. La distribution des fournitures sera assurée la semaine du 19 au 23 août, au Centre social Jean Moulin. Pour présenter le dispositif et sensibiliser la population, un stand sera installé sur le marché hebdomadaire le jeudi 11 juillet.