Livarot-Pays-d'Auge. Les secrets de fabrication des produits normands à la fromagerie Graindorge

Une sortie qui séduira toute la famille. Depuis 2004, la fromagerie E. Graindorge vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir les secrets de fabrication de quatre fromages normands : le Livarot, le Pont-l'évêque, le camembert ainsi que le Neufchâtel. Intitulé "le Village Fromager", ce concept inédit vous permettra de visiter les ateliers fromagers à travers un couloir de galeries vitrées. Grâce à des jeux, films et panneaux explicatifs, vous apprendrez les différentes étapes de la fabrication des fromages, depuis l'arrivée du lait jusqu'à l'emballage des produits. Les visites, individuelles ou en groupe, sont gratuites et suivies d'une dégustation. La fromagerie est ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 17h30 et le dimanche de 10h30 à 17h30.