Rouen : concours vidéo étudiant autour de la "Cité de la Peur"

Les étudiants peuvent réaliser jusqu'au 9 novembre une vidéo "suédée" de 3 minutes maximum. Celle-ci doit être une reprise d'une scène tirée du célèbre filmde "les Nuls", "La Cité de la peur" et doit être tournée à Rouen. La vidéo doit être déposée au envoyée sur support DVD ou numérique accompagné du règlement du concours signé à : Ville de Rouen - Direction de la Dynamique Territoriale, 29 rue Jeanne d’Arc, 76037 Rouen.

Les lauréats verront leur vidéo projetée pendant la soirée cinéma des Zazimuts, prévue mardi 20 novembre, puis diffusée sur le web. Les gagnants, déterminés par un jury et par un vote du public en salle, remporteront des caméscopes Go Pro et un chèque cadeau de 100€ offert par la Fnac.

Renseignements sur www.rouen.fr/zazimuts, 02.35.07.87.97 ou à zazimuts@rouen.fr