Caen. Un village olympique devant la mairie avant les Jeux

Afin de célébrer les Jeux de Paris comme il se doit et après avoir reçu la flamme, la Ville de Caen déploie un village olympique sur l'esplanade de la mairie pendant quinze jours, du mercredi 10 au dimanche 28 juillet. Les habitants pourront profiter de 12 activités sportives en accès libre : athlétisme, basket, badminton, escalade, beach soccer... Des initiations encadrées par des entraîneurs et éducateurs sportifs seront proposées chaque jour à 15 heures. Des jeux, sports de plage et de rue, ateliers créatifs seront aussi proposés au public de 12h30 à 19h tous les jours. Des activités de fitness, relaxation ou yoga seront également proposées en afterwork à 17h30. L'accès est gratuit et ouvert à tous.