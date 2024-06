Caen. Le CHU n'est plus accessible en bus à cause des travaux

Il sera plus compliqué de se rendre au CHU de Caen en empruntant le réseau de bus. A cause des travaux du nouvel hôpital, la ligne 8 ne peut plus emprunter certaines rues. Conséquence, plusieurs arrêts ne sont plus desservis dès le 1er juillet, et ce pendant plus d'un an. Les arrêts Campus 5, Morice, Baclesse et CHU sont concernés. Le terminus se fera à Sphère.

Des solutions de repli

Pour accéder au CHU, mieux vaut désormais descendre à l'arrêt Citis et ensuite monter à bord du tramway, pas concerné par les désagréments. Pour aller à Baclesse, l'arrêt Campus 5 sera lui déporté en face de l'UFR des sciences pharmaceutiques de Caen. Vous devez donc y descendre, prendre la ligne 5, descendre à Morice, et marcher 5 minutes. Enfin pour le Campus 5, il faut donc descendre à ce nouvel arrêt provisoire.

La ligne 5, passant aussi dans le secteur, ne change pas d'itinéraire. "A la suite de cette période de travaux, estimée à 14 mois, la ligne retrouvera son itinéraire d'origine. En cas de prolongement des travaux ou de nouvelles opérations venant impacter le réseau sur la zone du CHU, une information sera faite auprès des voyageurs", indique Keolis,