Caen. [Photos] Nouveau CHU de Caen : découvrez les plans et l'agenda des travaux

Le marathon de la reconstruction du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen (Calvados) a commencé. Les plans et l'agenda des travaux ont été présentés vendredi 21 septembre 2018. La première pierre sera posée en 2020.

Une construction en deux temps

Les bâtiments pharmacie, biologie, d'enseignement et de l'administration seront construits entre 2020 et 2021 pour une livraison et les premières installations en 2022.

Les travaux pour la deuxième phase qui comporte la construction du bâtiment principal dédié aux soins : ambulatoire, hospitalisation et plateaux techniques, commenceront en 2022. Les premières installations se feront en 2026.

Vue du hall d'accueil - CHU Normandie

"Nous allons passer d'une tour de 23 étages à au maximum des bâtiments de cinq étages. La construction est tournée vers l'ouverture sur l'extérieur avec des patios. Ça fera moins "peur", moins bunker pour un certain nombre de patients", explique Christophe Kassel le directeur de l'établissement.

La destruction de la grande tour Côte de Nacre n'est pas prévue avant 2026 et la fin de la construction du nouveau CHU. Pour l'heure le coût est estimé à 100 millions d'euros. Les travaux pourraient durer cinq ans.

Vue aérienne du futur CHU de Caen. - AIA Life Designers

Le nouveau CHU en chiffres

• 110 000m2 de bâtiments sur 12,5 ha

• Budget total : 502 millions d'euros dont 350 millions provenant de l'État

• 1 397 lits et places contre 1 630 actuellement

• 85 % de chambres individuelles

• 35 salles de bloc opératoire



Le nouveau CHU se dévoile - CHU Normandie