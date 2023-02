[Photos] Caen. À quoi ressemblent les nouveaux bâtiments du futur CHU ?

C'est en présence du ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, que les premiers bâtiments du futur CHU de Caen ont été inaugurés lundi 20 février. Le bâtiment biologie-recherche a été le premier à sortir de terre. Le transfert vers les nouveaux locaux a débuté le lundi 6 février. Certains services sont déjà opérationnels, avant un déménagement complet d'ici la mi-mai.

Le hall d'entrée du bâtiment biologie-recherche.

Le bâtiment de biologie-recherche s'étend sur plus de 15 000 m2 et est réparti sur trois étages. Au rez-de-chaussée par exemple, on peut retrouver la plateforme d'urgence et de réponse rapide avec des automates derniers cris.

Simon Le Hello, responsable du pôle biologie Impossible de lire le son.

Les spécialités sont regroupées autour de cinq grandes plateformes sur un site unique afin d'apporter une réponse rapide au patient. "Certains bilans biologiques (analyses de sang par exemple, ndlr) vont pouvoir être transmis au patient en trente minutes. Avant, c'était une heure", évoque Simon Le Hello, responsable du pôle biologie.

Les échantillons des patients seront envoyés sur une seule et même plateforme.

D'une manière générale, le numérique va aussi venir bouleverser les pratiques. La deuxième phase du chantier du CHU, qualifié de "magnifique enveloppe" par le maire de Caen Joël Bruneau, débutera en avril. Un second bâtiment dédié à la logistique, la pharmacie et l'administration verra le jour. Il faudra ensuite attendre 2026 pour voir le plateau technique et le bâtiment d'hospitalisation ouvrir ses portes. "Pour le moment, nous sommes à l'heure. On a repensé quelques espaces", assure Frédéric Varnier, le directeur du plus grand hôpital de Normandie.

Des automates de nouvelle génération vont permettre d'aller deux fois plus vite.