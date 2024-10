Vittefleur. Kayak, téléski nautique, jeux… Le plein d'activités au lac de Caniel

En plein cœur de la vallée du Durdent, la base de loisirs du lac de Caniel propose une panoplie d'activités en plein air. Le lac artificiel situé à Vittefleur bénéficie de 70 hectares de verdure et d'un large plan d'eau garantissant des activités variées. On y retrouve des espaces aquatiques où peuvent être pratiqués le pédalo, le kayak, du stand-up paddle et même du téléski nautique (photo). Bien sûr, il est également possible de simplement bronzer sur la plage en laissant les enfants se défouler dans les jeux gonflables. Pour ceux qui n'aiment pas l'eau, la base dispose d'une luge d'été et de différentes aires de jeux.

Pratique. Base ouverte tous les jours de 11h à 19h .