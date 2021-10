Yport. Concours de pêche en kayak à Yport

La deuxième édition de la Kayak N'Caux Fisching Cup d'Yport est organisée samedi 25 mai 2019 à Yport (Seine-Maritime). Il s'agit d'une compétition de pêche en kayak proposée par l'association fécampoise Les Pêcheurs de l'Estran. Le concours réunira cette année plus de 30 compétiteurs. C'est une pêche en pêcher/relâcher : les poissons (essentiellement du bar) sont mesurés par les bateaux commissaires et remis à l'eau immédiatement. La compétition se déroulera de 8 heures à 15 heures.

Animations pour le grand public

Pour le grand public, différentes animations sont prévues. Un village d'exposition sera installé sur la plage d'Yport de 10 heures à 18 heures. Il sera possible de découvrir l'univers de la pêche et du kayak de mer. Sont également prévues des démonstrations et des initiations au kayak et à la pêche au leurre.

• Lire aussi. Volume en hausse, prix en baisse pour la coquille St-Jacques à Dieppe

• Lire aussi. Fécamp : un plan contre le réchauffement climatique

• Lire aussi. Seine-Maritime : lutte accrue contre les rodéos urbains



A LIRE AUSSI.

Les randonnées de l'agglo de Fécamp commencent ce weekend [programme complet]