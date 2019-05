Fécamp : un plan contre le réchauffement climatique

Fécamp Caux Littoral Agglo (Seine-Maritime) s'engage encore un peu plus dans la lutte contre le réchauffement climatique. L'agglomération a lancé son Plan Climat Air Énergie Territoriale (PCAET) pour lutter localement contre ce phénomène. Il s'agira d'agir sur plusieurs axes : réduction des émissions de gaz à effet de serre, sobriété énergétique, qualité de l'air ou encore développement des énergies renouvelables. Ce plan se déroulera en trois étapes : le diagnostic, l'élaboration d'une stratégie, puis la mise en place d'actions concrètes.

Le diagnostic

Le diagnostic a débuté en septembre 2018. Il doit dresser un état des lieux complet sur la situation énergétique du territoire. Il va permettre d'identifier les principaux enjeux du territoire et les leviers d'actions les plus pertinents. Trois axes de travail se dégagent : la mobilité, le logement et l'agriculture.

Les résultats du diagnostic seront présentés publiquement en septembre 2019.

Stratégie et actions

À partir des éléments du diagnostic, une stratégie territoriale sera définie et fixera les axes prioritaires à atteindre. Des ateliers thématiques, regroupant des acteurs publics et privés, seront organisés. Cette étape sera réalisée entre décembre 2019 et janvier 2020. Les actions concrètes seront appliquées dès début 2020.

Fécamp Caux Littoral Agglo s'engage déjà dans le développement durable. Le PCAET permettra d'aller encore plus loin. Parmi les actions déjà en place : l'éco pâturage, le fauchage raisonné, des panneaux photovoltaïques sur le toit de la Piscine, l'acquisition de véhicules électriques, le tri sélectif, le développement de la véloroute du Lin ou encore le projet éolien offshore.

