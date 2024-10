Rouen. Visites sensorielles : découvrir la cathédrale autrement

La cathédrale de Rouen, monument emblématique au cœur du centre-ville, attire de nombreux visiteurs. Pour la découvrir d'une façon inédite, l'office du tourisme de Rouen propose des visites insolites conçues dans le but d'éveiller vos sens et vous faire redécouvrir cet édifice. La visite démarre sur le parvis de la cathédrale, devant l'architecture gothique de celle-ci. Le guide vous fera ensuite profiter d'une expérience inédite à l'aide de différents objets. Le premier artifice utilisé est un kaléidoscope, un petit tube dont le fond se compose de fragments de verre colorés. Il sert à montrer la cathédrale telle que Claude Monet l'a vue via un jeu visuel composé de motifs symétriques. La visite se poursuit à l'intérieur de l'édifice, avec un miroir, une corde ou encore un casque pour se plonger dans Notre-Dame de Rouen.

Plusieurs créneaux sont disponibles à la réservation sur le site visiterouen.com. Le coût de la visite guidée s'élève à 12 euros en plein tarif, à 10 euros pour les étudiants et, pour les moins de 12 ans, c'est gratuit.