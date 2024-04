Rouen. Où en sont les travaux sur la flèche de la cathédrale ?

Les intempéries et le vent de ces dernières semaines n'ont pas aidé le chantier de la flèche en fonte de la cathédrale de Rouen, qui a pris un peu de retard. Lundi 15 avril, une bâche de travaux a même menacé de s'envoler. Les pompiers sont intervenus pour sécuriser les lieux et consolider son arrimage. Il faut dire qu'à partir de vents à 70km/h, impossible de travailler. Et à 129 mètres de hauteur, ces vitesses ont été régulièrement atteintes. Les travaux entrent en ce moment dans la phase 5 sur 7. "Le chantier est complexe à cause de cette hauteur avec des structures d'échafaudage très importantes, précise Richard Duplat, architecte en chef des Monuments historiques. Les compagnons évoluent dans des surfaces extrêmement exiguës. La flèche est relativement souple et, là-haut, on a presque l'impression d'être dans un bateau."

Un tambour contre le plomb

Le tambour, avec de grandes bâches blanches, est à nouveau en train de s'installer car le chantier doit de surcroît être confiné, une partie consistant à enlever l'ancienne peinture au plomb. "C'est un chantier 'tour Eiffel'. On gratte le métal pour le mettre à nu puis on assure les couches de peinture nécessaire avec des greffes, le cas échéant, sur les parties fatiguées de la fonte", précise Richard Duplat. La couleur est celle d'origine, observée sur les parties les moins touchées. Le chantier est rendu complexe aussi par le renfort apporté à la flèche dans les années 1970 avec une structure en acier corten qui réagit mal avec la fonte. "On aperçoit dès les années 2000 des casses avec des fragilités", explique Virginie Henry, coordinatrice d'opération pour la Direction régionale des affaires culturelles, maîtrise d'ouvrage puisque la cathédrale est propriété de l'Etat. Sans aléas ou contretemps majeur, le chantier doit être achevé à la fin 2027.