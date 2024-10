Eure. Une journée riche en activités de plein air à la base de loisirs de Léry Poses

Au centre de l'Eure, à seulement 30km de Rouen, la base de loisirs de Léry Poses est l'endroit idéal pour profiter d'une journée ensoleillée en Normandie. Le site propose une trentaine d'activités en plein air pour toute la famille.

Le parc de Léry Poses bénéficie d'une large diversité grâce à ses 1 300 hectares de verdure et ses 650 hectares d'eau. Peu profond, il est idéal pour les jeunes enfants. L'eau peut atteindre 25 degrés en été. Vous pouvez profiter en famille des deux plages de sable fin surveillées en juillet et août, des pelouses verdoyantes pour se détendre, des zones de mise à l'eau, des terrains de pétanque et de volley ainsi que d'un minigolf. Des équipements sont disponibles à la location, on y retrouve : des planches de stand-up paddle, canoës-kayaks, pédalos, planches à voile, catamarans, bateaux électriques. Sans oublier l'activité phare de la base, le téléski nautique, réputé pour être le plus long de France avec ses 1 000m de parcours.

Pratique. Ouvert tous les jours, 6h-19h.