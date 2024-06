Législatives 2024. A la résidence Les Girandières de Cherbourg, un transport pour emmener les séniors voter

S'il est possible de voter à partir de 18 ans, il n'y a pas d'âge pour arrêter de glisser son bulletin dans l'urne. Cependant, quand on est une personne âgée, c'est quand même plus difficile. Il faut se déplacer jusqu'au bureau de vote, qui est parfois un peu loin. A Cherbourg, les équipes de la résidence séniors Les Girandières mettent en place un transport.

Ecoutez le témoignage de Françoise, 94 ans, qui continue de voter Impossible de lire le son.

"J'aurais vraiment fait une salle tête", assure Françoise Bellée, 94 ans, si elle n'avait pas pu voter. Elle a pu profiter d'une navette pour les européennes. Elle a ainsi pu avoir de l'aide pour monter son déambulateur dans le bus et se rendre à la mairie, dans son bureau de vote, au premier étage. Pour Kevin Madeleine, à l'initiative de l'idée, c'est important de faire cette proposition. "Il faut garder ce lien entre les séniors et la citoyenneté", martèle-t-il. Pour le directeur de l'établissement, Jéremy Jones, "une de nos fonctions, c'est de garder le lien social auprès de nos aînés". Et le fait de se rendre au bureau de vote en fait partie.

Cette proposition est faite aux résidents, mais aussi aux habitants du quartier de la Bucaille qui ont du mal à se déplacer.

Pratique. Il faut se faire connaître avant vendredi 27 juin, 17h. Il faut appeler au 02 33 01 47 50.