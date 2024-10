Normandie. Une sortie en bateau dans l'estuaire de la Seine au départ de Honfleur

Prenez le large pour 1h30 de promenade en mer commentée en direct dans l'estuaire de la Seine, avec un passage sous le pont de Normandie ! Le bateau Ville d'Honfleur navigue dans la ville éponyme, permettant aux touristes de découvrir la tour de contrôle radar, le port de Commerce, la plage et le phare du Butin, la Côte Fleurie et les villes de Vasouy, Pennedepie, Cricquebœuf, Villerville. Un petit détour en Seine-Maritime aussi, avec un peu plus loin Le Havre et Port 2000.

Chaque jour jusqu'en novembre, trois départs sont proposés, à 11h30, 14h30 et 16h30, et parfois 18h30 en fonction de l'affluence. C'est 18€ pour les adultes, 12€ pour les enfants. Attention, la carte bleue n'est pas acceptée.