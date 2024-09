Intelligence artificielle. Découvrir Deauville avant les Planches en réalité virtuelle

Elles sont devenues l'emblème de la ville. Cette année, les Planches de Deauville soufflent leurs 100 bougies et, pour fêter ça, les Franciscaines ainsi que le studio Noovae présentent "Deauville avant les Planches", une expérience en réalité virtuelle inédite. "On a voulu modéliser le Deauville du Second Empire car c'est une période peu connue. Depuis, la ville a considérablement changé", explique Emmanuel Causse, médiateur culturel aux Franciscaines.

L'expérience, disponible jusqu'au 13 juillet puis du 20 au 23 août, dure environ 45 minutes. Grâce à un casque de réalité virtuelle et un joystick, elle vous offrira la possibilité de vous déplacer sur le front de mer à six dates différentes entre 1859 et 1924. "En 1859, il n'y avait rien du tout. En 1870, les premières villas ont été construites et, en 1880, une grosse tempête a fait avancer la plage de 200 mètres", raconte Emmanuel Causse. L'expérience coûte 5€ et propose aussi un court film en 3D. Tout l'été, le long des plages, des QR codes à scanner avec votre téléphone vous permettront aussi de découvrir le Deauville du passé.