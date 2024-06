Caen. Printemps pluvieux, les bateaux restent à quai à la base nautique Au fil de l'Orne

Ils ne sont pas beaucoup, les irréductibles Normands qui, même sous la pluie, n'hésitent pas à monter sur un pédalo pour s'offrir une virée sur l'Orne. La base nautique Au fil de l'Orne a ouvert depuis plusieurs semaines déjà, à Caen, mais la fréquentation n'est pas au rendez-vous. "La saison commence timidement, acquiesce ce mercredi 19 juin Cédric Meunier, salarié. La météo n'y est pas, mais on a quand même des courageux qui viennent."

L'été arrive

En résumé, le printemps a été très mauvais dans le ciel, avec de la pluie et du vent, mais tout de même un très beau week-end prolongé de l'Ascension. D'après Cédric Meunier, il y a environ deux fois moins de clients que l'an passé à la même période. "Les journées sont un peu longues, mais on essaie de trouver une occupation, il y a toujours des choses à faire", affirme Cédric Meunier, pas embêté par les clients en ce début d'après-midi.

Il a d'ailleurs hâte d'être débordé, alors que le soleil devrait être de retour à partir de la semaine prochaine, et que l'été sera définitivement là. "On reste optimistes, c'est à la fin de saison qu'on fera les comptes." L'occasion de s'offrir une petite virée jusqu'à Louvigny avec un bateau électrique ou un pédalo pour les plus sportifs.