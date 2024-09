Bagnoles de l'Orne Normandie. Vendredis de l'été : les arts de la rue à l'honneur

Depuis 1997, Bagnoles-de-l'Orne vibre au rythme des Vendredis de l'été, un festival des arts de la rue qui anime la commune chaque vendredi soir, du 5 juillet au 25 août. Théâtre clownesque, gestuel burlesque, comédies de cape et d'épée, jonglage et acrobaties circassiennes : chaque spectacle transporte le public dans un univers d'humour et de poésie. Le festival, entièrement gratuit, propose une programmation diversifiée. Cet événement s'adresse aux habitants comme aux touristes, offrant un rendez-vous estival essentiel pour les amateurs de culture et de spectacle vivant.

Pratique. Informations sur bagnolesdelorne.com.