Place du commerce. Un déménagement et deux ouvertures à Rouen

Ça bouge dans le centre-ville rouennais ! Simone & Gustave a déménagé, Iris Galerie et le concept store Eleene viennent d'ouvrir. Découvrez-les.

Affiches, photos et spécialités coréennes

La boutique Simone & Gustave, initialement située au 38 rue aux Ours à Rouen, a déménagé depuis vendredi 14 juin au 6 rue Ecuyère. Prochainement, des affiches avec d'autres visuels que la ville de Rouen seront disponibles, comme Etretat, Deauville ou Giverny. Une offre photo sera aussi bientôt créée avec des tirages photos spécifiques. A quelques mètres de là, au 120 rue du Gros-Horloge, Iris Galerie a ouvert. Le concept : seul ou accompagné, on vient immortaliser son iris, la membrane colorée de l'œil. Enfin, pour les amateurs des lieux multifonctions, le concept store Eleene va vous plaire. On peut y acheter des objets de déco, de la vaisselle et découvrir des spécialités coréennes salées comme le bibimbap, à base de riz, légumes et viande le midi ou sucrée tels que les mochis aux haricots rouges. Ouverture, déménagement, agrandissement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.