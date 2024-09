Bagnoles de l'Orne Normandie. Une balade en vélorail à la découverte de la Suisse normande

Depuis Bagnoles-de-l'Orne, découvrez la Suisse normande. Montez à bord d'un vélorail et laissez-vous guider le long de l'ancienne ligne de chemin de fer pour une balade inédite de 7km à travers la forêt des Andaines. Profitez de cette expérience amusante et originale pour admirer la beauté naturelle environnante. Que ce soit en famille ou entre amis, cette escapade est une ode à la convivialité et à l'activité en plein air. Une sortie parfaite pour tous les amateurs de plein air et de découvertes insolites, au cœur d'une nature préservée.

Pratique. Ouvert tous les jours en août. Réservation au 02 33 37 85 66 ou au 06 71 12 77 47.