Basketball. Le Caen BC s'incline et joue sa montée

Le Caen BC avait rendez-vous avec son destin, vendredi 14 juin, avec la réception de Saint-Vallier pour le match retour de la finale d'accession en Pro B. Au match aller, le Caen BC s'était imposé 68 à 77 dans la Drôme et devait absolument gagner à domicile pour monter à l'échelon supérieur. Le public caennais avait encore répondu présent, les 4 200 billets se sont vendus en moins de 15 minutes et c'est le 24e match de la saison qui se joue à guichets fermés ! Malheureusement pour les Caennais, Saint-Vallier s'est imposé pour ce match retour après prolongation sur le score de 84 à 87 au terme d'un match complètement fou. Beaucoup de retournements de situations avec notamment un déficit de quatorze points pour Caen avant qu'il parvienne à passer devant au tableau d'affichage pour finalement s'incliner de trois points après prolongation. Tout se jouera dimanche 16 juin à 17h devant un Palais des Sports plein à craquer comme à son habitude et le Caen BC devra réaliser l'exploit de monter en pro B après l'avoir quittée en 2019.