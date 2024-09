Spots incontournables . Les spots photos à ne pas manquer dans le Bocage et la Suisse normande

Les vacances, c'est aussi raconter des souvenirs. Et cela passe par des photos. Que ce soit dans le Bocage ou la Suisse normande, la nature reprend souvent ses droits, pour offrir des points de vue magnifiques. La rédaction a sélectionné trois endroits des plus photogéniques pour alimenter la galerie de votre téléphone.

Le charme de la nature

Dans le Bocage normand, on vous conseille de rejoindre la petite commune de Roullours et ses 930 habitants. Connue pour son patrimoine naturel, elle se distingue par ses petites cascades dans un sous-bois. Laissez-vous charmer par le bruit de l'eau le long des pierres. Du côté de la Suisse normande, deux sites naturels sont incontournables pour sortir l'objectif. Le premier concerne la roche d'Oëtre, à la frontière avec le département de l'Orne. La vue sur les roches et le poumon vert donneraient presque le vertige. Pour continuer la balade, surtout si vous avez des enfants, un passage par la forêt de Grimbosq est incontournable. Vous pourrez y apercevoir de nombreux animaux…