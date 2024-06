Seine-Maritime. Tentative de vol en réunion : deux hommes de 22 et 29 ans interpellés et placés en garde à vue

Une affaire de vol à l'arraché a eu lieu rue Saint-Julien à Rouen, mercredi 12 juin vers 15h. Selon la police, deux hommes âgés de 22 et 29 ans ont été interpellés et placés en garde à vue.

Ils tentent d'arracher sa chaîne de cou pour la voler

Selon la police, la brigade de motocycliste, en patrouille rue Saint-Julien à Rouen, est intervenue mercredi 12 juin après-midi. Un homme se serait présenté à eux, "essoufflé et choqué", leur disant "qu'il avait été victime d'une tentative de vol à l'arraché de sa chaîne de cou par deux individus". L'un serait venu vers lui pour le saisir par le cou pendant que l'autre serait resté à côté. Toujours selon les forces de l'ordre, "la victime les a repoussés et a réussi à se défaire et partir".

Des interpellations entre Rouen et Le Petit-Quevilly

Les deux hommes seraient partis vers la rue Parmentier, située à proximité. Grâce à la description des deux mis en cause, les policiers sont parvenus à les retrouver, ils sont âgés de 22 et 29 ans. Ils ont interpellé le premier de 22 ans au niveau de l'avenue de la Libération, située entre Rouen et Le Petit-Quevilly, et celui de 29 ans au niveau de l'avenue Jean Jaurès, située au Petit-Quevilly. Ils ont été placés en garde à vue pour tentative de vol en réunion.