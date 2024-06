[Photos] Caen Basket Calvados. Dernière ligne droite pour une montée en Pro B

C'est un match retour à très grand enjeu qui va se jouer vendredi au Palais des sports de Caen la mer. Le CBC va affronter l'équipe de Saint-Vallier contre laquelle les joueurs ont gagné le 7 juin dernier. Une nouvelle victoire signerait la montée en Pro B du club caennais. Et les Cébécistes se sont entraînés mercredi 12 juin, plus concentrés que jamais : "On veut gagner, gagner à tout prix, peu importe la manière", clame le poste 4, Alexis Thomas.

"Le public nous galvanise !"

La complicité et la plaisanterie vont de pair avec la concentration, lors de l'entraînement mercredi 12 juin, en vue de la finale des play-offs le vendredi 14 juin. Le Palais des sports a revêtu les couleurs du CBC, et la salle vibre aux sons des rebonds de ballons et crissements de semelles. "On peaufine les détails avant le match de vendredi. C'est une équipe qu'on connaît bien, donc on précise et on revoit pour tout avoir bien en tête vendredi", explique l'ailier Alexis Thomas. Concernant l'ambiance : "On s'attend à quelque chose de fou pour un match qui peut s'avérer décisif ! Le public nous galvanise !"

A propos de l'issue du match, Alexis Thomas avoue : "Bien sûr on pense au Pro B. On y pense depuis le jour 1, quand on a commencé la saison. Ça fait 10 mois qu'on travaille tous ensemble dans cet objectif commun, donc forcement oui, on y pense." En cas de défaite, la belle se jouera le dimanche 16 juin.

Pratique. Finale vendredi 14 juin à 20h, guichets fermés.