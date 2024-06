Cabourg. En travaux depuis l'été 2022, la nouvelle piscine Aqua Diva ouvre dans un mois

On connaît la date de l'ouverture du nouveau centre aquatique de Cabourg, l'Aqua Diva. L'équipe de Normandie Cabourg Pays d'Auge va accueillir ses premiers usagers le 11 juillet 2024. En amont, les 6 et 7 juillet, le centre propose de présenter au public les tarifs, les offres et les équipes de la piscine.

Qu'est-ce que l'on va y retrouver ?



La gestion d'Aqua Diva a été confiée à Récréa, qui possède déjà cinq sites dans le Calvados. Le gestionnaire souhaite proposer des activités de baignade et de découverte de la natation mais également du sport santé, une offre bien-être et une programmation ludique. Des animations festives et sportives sont notamment prévues toute l'année.