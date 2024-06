La Hague. Un jeune de 21 ans blessé au genou dans un chemin isolé évacué par l'hélicoptère Dragon 50

L'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 50 est intervenu lundi 10 juin, en début d'après-midi, pour une évacuation d'une victime à Omonville-la-Rogue dans La Hague.

Un chemin isolé et difficilement accessible

En effet, selon nos informations, un jeune homme âgé de 21 ans blessé au genou et qui ne pouvait plus marcher, sur un chemin isolé et difficilement accessible, a dû être pris en charge par l'hélicoptère. La victime a ensuite pu être déposée auprès d'une ambulance des sapeurs-pompiers avant son transport vers l'hôpital Pasteur à Cherbourg.