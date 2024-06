Mobilité douce. Après trois ans d'existence, les trottinettes Lime adoptées par les Havrais

Lime s'est implanté au Havre il y a trois ans, lancé en juillet 2021. Ce service de trottinettes en libre-service connaît depuis un vrai succès. Seulement quelques mois après l'arrivée de Lime au Havre, la ville affichait déjà le taux d'utilisation le plus élevé au monde. Une trottinette Lime a pour habitude d'être utilisée par 5 ou 6 personnes différentes par jour en moyenne. Le Havre affiche des taux à 8, avec des pics d'utilisation allant jusqu'à 13 personnes par trottinette par jour. Dans la cité Océane et sa région, ce sont 1 100 trottinettes qui sont disponibles en ville chaque jour. Plus de 6 millions de kilomètres ont été parcourus en trottinette depuis 2021 et 87% des utilisateurs sont des résidents havrais.

Les itinéraires les plus fréquentés au Havre

Les utilisateurs Lime au Havre privilégient principalement la Cour de la République, l'avenue René Coty et le bord de mer pour leurs trajets. Les lieux les plus visités en Lime sont la gare, Le Volcan, les Docks, l'université et l'hôtel de ville.

"Le service de trottinettes en libre-service a significativement transformé la manière dont les Havrais se déplacent au quotidien, et le taux d'utilisation démontre l'importance d'un service de mobilité durable et partagée. Nous sommes fiers de contribuer à réduire l'empreinte carbone de la ville et à offrir une alternative de transport qui rend la vie quotidienne plus facile et plus agréable", conclut Hadi Karam, le directeur général de Lime France.