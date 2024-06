80e D-Day. Hommage aux 16 Havrais du commando Kieffer

Au Havre, une cérémonie en souvenir des Havrais du commando Kieffer s'est tenue, jeudi 6 juin dans la matinée, au cimetière Sainte-Marie. Sur les 177 Français qui débarquèrent à Sword Beach le 6 juin 1944 avec les Britanniques, il y avait 16 Havrais. Trois sont inhumés au cimetière Sainte-Marie : Marcel Derrien (1921-1978), Marcel Niel (1920-1988) et Jacques-Noël Guyader (1920-1992).

#Havre #DDay #DDay80 cérémonie hommage aux 16 Havrais du commando Kieffer qui ont débarqué le 6 juin 44 à Sword Beach. Trois sont inhumés au cimetière Sainte-Marie. pic.twitter.com/pKBRkEqETQ — Tendance Ouest (@tendanceouest) June 6, 2024

"Tous sont nés ou ont vécu au Havre, explique Florence Roumeguère, spécialiste de la résistance havraise. Beaucoup étaient dans la marine marchande. Je pense notamment à Marcel Raulin qui va s'évader du canal de Panama où son navire était en escale quand il a appris l'appel du Général de Gaulle. On parle du groupe des Havrais. Il y avait une cohésion. Sur les photos après la guerre, ils sont chaque année en Normandie, sur les plages, et ils sont ensemble, soudés. Le groupe est bien identifié des historiens, même si au Havre, cette mémoire s'est un peu effacée."

Les 16 Havrais du commando Kieffer.

La cérémonie a été sobre, en présence d'une douzaine de personnes, sans la présence d'officiels (le 6 juin n'étant jamais commémoré au Havre). La Fondation de la France Libre Le Havre avait invité deux descendants du commando Kieffer : William Niel, fils de Marcel Niel (né au Havre en 1920, mort en 1988 et enterré au cimetière Sainte-Marie) et Ghislaine Vincent-Boulais, fille de Michel Vincent (né à Houquetot en 1923, mort en 2003 et enterré au cimetière de Manneville-la-Goupil).