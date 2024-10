Le Havre. Sur les plages, le parcours des soldats du D-Day retracé

Dans le cadre du 80e anniversaire du Débarquement, le Département de Seine-Maritime propose une exposition intitulée "Le Dormeur du rivage", sur les plages du littoral où sont installées des cabanes "Lire à la plage" (Le Havre, Sainte-Adresse, Veules-les-Roses, Criel-sur-Mer…). Cette exposition présente le Débarquement à travers le regard du photographe Jean-Christophe Ballot et les textes de Laurence Meiffret. En 44 photographies, accompagnées de textes en français et en anglais, les visiteurs peuvent découvrir les parcours des soldats pendant cette opération historique. L'exposition est accessible librement et gratuitement, jusqu'au dimanche 25 août.

Pratique. Gratuit et ouvert à tous.