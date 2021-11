Le Havre. À la chasse aux déchets sur la plage

"Clac clac clac". Ce bruit, c'est celui des pinces pour faciliter le ramassage des déchets, outil indispensable pour ne pas se baisser et se protéger le dos. Joris Martel, employé des espaces verts à la ville du Havre, est aussi équipé de gants de protection et d'un sac-poubelle. Il fait partie de la quarantaine d'agents municipaux mobilisés le vendredi 14 février, pour procéder au nettoyage de la plage et des environs. "Tout ça sort de notre société de consommation. On voit bien l'impact que l'on a. Il y a du plastique déchiqueté, du polystyrène, des tas de matériaux qui ne sont pas biodégradables. On a encore des efforts à faire dans un sens plus propre pour produire des choses qui soient en adéquation avec la nature." Joris Martel avait déjà participé à ce type d'opération sur la plage du Havre, après la victoire de la France lors de la coupe du monde de football, à l'été 2018. Selon lui, pour qu'il y ait moins de déchets abandonnés dans la nature, nos comportements doivent évoluer. "Ce n'est pas simple quand on est père ou mère de famille. Quand on fait les courses, on va au plus simple. Il faut vraiment pousser les industriels à agir, à produire moins de plastique. C'est aussi à nous de mettre les déchets dans la poubelle." En 2018, après le passage de la tempête Eléanor, 200 Havrais s'étaient mobilisés pour aider les services municipaux à nettoyer la plage.