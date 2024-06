80e D-Day. Le vétéran Bill Cameron décède la veille de son retour en Normandie

Un signe de plus que le temps passe et qu'ils ne seront bientôt plus là pour témoigner. Le vétéran William "Bill" Cameron s'est éteint à l'âge de 100 ans, lundi 3 avril, apprend tragiquement le ministère canadien des anciens combattants. Bill Cameron devait rejoindre la délégation canadienne en France cette semaine afin de participer aux commémorations du 80e D-Day et de la Bataille de Normandie. Il devait notamment prendre part à la cérémonie canadienne se déroulant devant le centre Juno Beach, à Courseulles-sur-Mer, en présence du premier ministre Justin Trudeau. "Le jour-J, il était mitrailleur antiaérien à bord du NCSM Kitchener, qui faisait partie de la flottille escortant les troupes américaines débarquant en Normandie", se souvient le ministère, qui indique lui "réserver une place à la cérémonie".