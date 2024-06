80e D-Day. Âgé de 102 ans, ce vétéran est mort en se rendant en Normandie

Alors que les yeux étaient braqués sur la Normandie, un vétéran américain a perdu la vie en se rendant justement dans la région. Robert Persichitti, héros de la Seconde Guerre mondiale, a perdu la vie à l'âge de 102 ans. Il a combattu dans le Pacifique et a notamment assisté au lever du drapeau américain à Iwo Jima, servant également à Okinawa et à Guam. De passage en Allemagne dans le cadre de son trajet vers la Normandie, le vétéran s'est senti mal et a été héliporté en urgence vers un hôpital, avant d'y perdre la vie. "Le médecin était avec lui. Il n'était pas seul, il était en paix et il était à l'aise, a déclaré Al DeCarlo, un ami du vétéran, à CNN, média américain. Elle a mis son chanteur préféré, Frank Sinatra, sur son téléphone et il nous a quittés paisiblement." Il y a quelques jours, c'est un autre vétéran qui est décédé avant de se rendre en Normandie : le Canadien Bill Cameron.