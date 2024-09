Seine-Maritime. Des Bulles d'été tous les dimanches à l'abbaye du Valasse, pendant les vacances

Voilà une bonne raison de découvrir ou redécouvrir le parc de l'abbaye du Valasse, situé à Gruchet-le-Valasse, près de Bolbec. Chaque dimanche, en juillet et en août, les promeneurs pourront profiter des Bulles d'été, des rendez-vous artistiques gratuits, proposés de 15 heures à 18 heures.

"Il y aura de la musique, du théâtre, de la poésie, des arts de rue… Bref, une parenthèse dans ce coin de verdure, pour profiter, prendre le temps, tout simplement", détaille Hélène Aubry de Caux Seine Normandie Tourisme.

Chaque dimanche, deux artistes ou compagnies se succéderont, avec un spectacle ou des déambulations et un concert. Au total, sept rendez-vous sont programmés, les dimanches 7, 14, 21 et 28 juillet ainsi que les dimanches 4, 18 et 25 août. Le dimanche 11 août, c'est la fête du cheval qui investit le parc de l'abbaye du Valasse.

Pour rappel, le parc de l'abbaye du Valasse est une étendue de 63 hectares, ouverte toute l'année au public. L'entrée est gratuite.

7 juillet

- Les Fabuleurs, de 15 à 18h : eux les bulles, ils les aiment, les créent et s'en amusent ! Un spectacle en déambulation de bulles géantes.

- Shaked Big Band de 16h à 17h30 : des Normands 100% jazzy

14 juillet

- Jardinière poétique à 15h, 16h et 17h : Valérie, comédienne, déambulera dans le parc au rythme de ses poèmes

- What Else à 16h et 17h15 : musiques actuelles qui mêlent élégance et volupté

21 juillet

- Noon à 15h et 17h : compositeur interprète autodidacte, Olivier, "noteur de mots", fait voyager les spectateurs dans son univers accompagné de sa guitare électroacoustique

- Les Pieds au Mur présentent Y'a pin de mal, 16h : duo de déambulation burlesque, de quoi travailler son cauchois et ses zygomatiques

28 juillet

- L'Imaginarium à 15h, 16h20, 17h40 : un univers de légèreté et de pureté où bulles géantes et échasses viennent surprendre le spectateur, le tout en musique

- Gospel Five à 15h30 et 16h45 : un voyage rythmé et sonore à travers le gospel et la soul

4 août

- Les Brailleurs de tubes populaires à 15h et 18h : compagnie normande de street musique. On a un air dans la tête ? Ils l'interprètent !

- Tout est jonglerie à 15h, 16h et 17h : animations et démonstrations autour de l'art du cirque

18 août

- Les Pieds au Mur : magie de l'aérien dans les arbres, un spectacle en duo de drapé aérien

- Natacha Andréani, à 15h45 et 17h : révélée dans The Voice, cette artiste auteur-compositeur ravira les amoureux de la langue française

25 août

- Les Agités du bocal, à 15h et 17h : groupe de rock humoristique normand prenant un malin plaisir à déformer l'actualité et à raconter les petits aléas de la vie quotidienne au travers de chansons décalées, comiques et festives.

- ConnexiO, à 16h : un jeu d'écoute et d'équilibre fascinant entre Vladimir Couprie, diaboliste hors pair, et son complice loup-ami(e)