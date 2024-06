Paris 2024. Au Havre, le relais de la flamme scolaire est lancé !

Ils ont eu l'honneur d'entamer le relais de la flamme scolaire du Havre. Les élèves de CM1-CM2 de l'école Colette ont bravé la pluie, vendredi 31 mai, pour rejoindre l'école Théophile-Gautier, à quelques rues de là. "On tient la flamme olympique pour la donner à une autre école… Et quand on l'aura donnée, ils la donneront à une autre école…", détaille Sarah, le trophée en bois dans la main.

Vingt-quatre écoles mobilisées

Escortés par les drapeaux olympiques, les élèves de primaire ont traversé la cour du collège voisin, sous les encouragements des collégiens, avant de pénétrer sous le préau de l'école Théophile-Gautier, décoré aux couleurs des JO. "L'objectif est que, de jour en jour, la flamme se balade jusqu'à arriver, le vendredi 5 juillet, sur le parcours de la vraie flamme olympique", détaille Oumou Niang-Fouquet, adjointe au maire en charge de l'éducation. "C'est aussi l'occasion de rappeler aux enfants l'importance d'avoir une pratique sportive", ajoute l'ancienne handballeuse de haut niveau.

Le relais de la flamme scolaire est lancé Impossible de lire le son.

Les Jeux sont souvent un support d'apprentissage pour les enseignants. "Depuis les dernières vacances, on découvre chaque jour un nouveau sport. Il y a beaucoup de sports olympiques que les enfants ne connaissent pas du tout", note Aude Canivet, institutrice, qui espère qu'être les pionniers de ce relais sera aussi un motif de fierté pour ses jeunes élèves.

Au total, vingt-quatre écoles seront mobilisées sur ce relais de la flamme scolaire, soit plus d'un millier d'élèves.